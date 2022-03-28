РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 мар. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 3 случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 15 076 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

С 26 по 28 марта в Московской области выявлено 1 487 случаев Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 281 случай.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 958 966 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 748 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 927 840 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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