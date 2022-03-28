РИАМО - 28 мар. В системе ЕИАС ЖКХ проведено большое количество работ для проактивного предоставления льгот по ЖКХ жителям Московской области. Так, в систему внесены сведения почти о всех поставщиках, сведения о многоквартирных домах внесены на 95,47%, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы провели достаточно серьезную работу с главами муниципальных образований по выверке поставщиков и по работе с крупными поставщиками, договорились с Ростелекомом», - рассказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что из 3199 поставщиков в ЕИАС ЖКХ зарегистрировали 3196 – это 99,9%.

«По МКД (внесению сведений о многоквартирных домах в ЕИАС – ред.) мы вышли на 95,47%, практически завершаем работу. По ИЖС (индивидуальному жилому строительству – ред.) эта тема также важна, почему я обращаю внимание глав, там льготы распространяются как на газ, так и на электроэнергию», - добавил Хромушин.

До 1 апреля 2022 года работу по ИЖС планируют завершить, на данный момент она выполнена на 73,23%.

На сегодняшний день по заполняемости сведений о МКД и ИЖС в системе в «красной» зоне находятся муниципалитеты, которые не вышли на показатель в 95%. К ним относятся Дубна, Лосино-Петровский, Ленинский округ, Черноголовка, Власиха, Солнечногорск, Орехово-Зуевский округ, Протвино, Талдомский округ.