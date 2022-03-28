РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией округа и комиссией по делам несовершеннолетних Люберец организовали «Турнир знатоков права» в Люберецком техникуме им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, где ребята ответили на вопросы о праве, сообщает пресс-служба МУ МВД.

В соревнованиях участвовали 3 команды: «Фемида» - от Техникума экономики и права, «Юстиция» - от Гуманитарно-социального колледжа и команда «Стражи порядка» - от Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина.

В начале турнира участники прошли юридический тест-разминку, ответили на вопросы викторины, решали правовые ситуации. В турнире победила команда «Фемида».