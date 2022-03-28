РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мар. В Домодедове участниками муниципального форума стали почти 200 классных руководителей, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова.

«Каким должен быть современный классный руководитель? Как правильно доносить до наших детей современные события? Как воспитать гражданина своей страны? Вместе с почти 200 классными руководителями школ округа искали ответы на эти и другие вопросы», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она выразила благодарность главе городского округа Михаилу Ежокину и председателю совета депутатов Леониду Ковалевскому за ценные советы в вопросах гражданского воспитания, а также отметила, что выступления директора Ямской школы Ирины Борисенко и депутата совета депутатов, ветерана педагогического труда Марины Беляковой глубоко запали в душу участников открытого диалога.