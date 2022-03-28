РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мар. По поручению главы Королева Игоря Трифонова дежурной сменой коммунальных служб города организована круглосуточная очистка уличной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также дороги будут обрабатываться противогололедными реагентами.

По прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады, переходящие в дождь. Только за эту неделю в Подмосковье может выпасть до 20-25 мм осадков, что составляет чуть более половины от месячной нормы. Прогнозируется ухудшение видимости в утренние часы до 500-1000 м. Температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Во второй половине недели также прогнозируется снег и снег с дождем.