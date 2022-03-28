РИАМО - 28 мар. В перечень ключевых отраслей для импортозамещения в Подмосковье вошли 10 отраслей, среди них – машиностроение, химпроизводство и IT-технологии, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Это все наши ключевые отрасли, в рамках которых мы будем прорабатывать и реализовывать проекты по импортозамещению. На сегодняшний день 24 проекта у нас в работе», – сказала Зиновьева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Зиновьева добавила, что в перечень отраслей для импортозамещения вошли: машиностроение, пищевое производство, текстильная промышленность, мебельная промышленность, химическое производство, производство пластмассы, IT-технологии, сельское хозяйство, производство стройматериалов и фармацевтика.

Ряд подмосковных предприятий уже подал заявки в Фонд развития промышленности (ФРП РФ) на получение льгот в рамках импортозамещения. В частности, это ООО «Машиностроительный завод Тонар», ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», АО МК «Шатура Мебель», ООО «Новые технологии» и ряд других компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что Московской области нужна динамика в работе по оказанию поддержки предпринимателям, в том числе это касается и импортозамещения.