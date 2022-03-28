РИАМО - 28 мар. В перечень ключевых отраслей для импортозамещения в Подмосковье вошли 10 отраслей, среди них – машиностроение, химпроизводство и IT-технологии, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Зиновьева добавила, что в перечень отраслей для импортозамещения вошли: машиностроение, пищевое производство, текстильная промышленность, мебельная промышленность, химическое производство, производство пластмассы, IT-технологии, сельское хозяйство, производство стройматериалов и фармацевтика.
Ряд подмосковных предприятий уже подал заявки в Фонд развития промышленности (ФРП РФ) на получение льгот в рамках импортозамещения. В частности, это ООО «Машиностроительный завод Тонар», ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», АО МК «Шатура Мебель», ООО «Новые технологии» и ряд других компаний.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что Московской области нужна динамика в работе по оказанию поддержки предпринимателям, в том числе это касается и импортозамещения.
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