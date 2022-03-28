РИАМО - 28 мар. Жителям Московской области будут предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в беззаявительном порядке, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Для этого должны быть решены следующие задачи. <…> Первая: наша областная система ЕИАС ЖКХ должна быть наполнена информацией о всех поставщиках услуг, о всех начислениях, которые проводятся по жилищно-коммунальным услугам, и эта информация должна ежемесячно актуализироваться», - рассказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для этого необходимо делегировать полномочия органам местного самоуправления в ЕИАС ЖКХ, обеспечить раскрытие информации в ЕИАС ЖКХ.

Работы по предоставлению информации в ЕИАС ЖКХ уже выполнены на 99,9%, а по делегированию полномочий — на 99,7%. Наполняемость ЕИАС ЖКХ на данном этапе завершена по многоквартирным домам на 95,47%, а по частным домам — на 73,23%. К 1 апреля 2022 года эти работы планируется завершить в полном объеме.

С 1 апреля 2022 года планируется приступить к работе по обеспечению льгот в интерактивном режиме для жителей Подмосковья.