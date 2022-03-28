РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мар. В Домодедове за сутки выявили 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 846 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 26 по 28 марта выявили 1 487 случаев заболевания. Из них 281 случай – за минувшие сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 958 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 748 человек. Выздоровели и выписались 927 840 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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