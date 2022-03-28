РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. 51 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за все время пандемии, в том числе 16 случаев за последние сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье с 26 по 28 марта зафиксировали 1 487 случаев Covid-19. В том числе 281 случай заболевания – за минувшие сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 958 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 748 человек. Выздоровели и выписались 927 840 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>