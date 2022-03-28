РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региону нужна динамика в работе по оказанию поддержки предпринимателям, в том числе это касается и импортозамещения.

«В любом случае персональная вовлеченность и глав, и наша с вами (правительства Подмосковья – ред.) позволит каждый следующий раз видеть динамику. Нам нужна динамика. Тема (поддержки предпринимателей – ред.) важная, я очень надеюсь, что она сработает», — сказал Воробьев на совещании с руководителями ведомств и главами городских округов.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, как предпринимателям подать заявки на реализацию проектов импортозамещения.

«Подать заявку на проект импортозамещения можно через Инвестиционный портал Московской области, а также через специальный email, куда каждый предприниматель, собственник бизнеса может написать, и мы в течение суток примем заявку в работу», — рассказала Зиновьева.

По ее словам, за 27 марта ведомство получило 83 обращения. Из них 59 — по поводу получения земельного участка в аренду за 1 рубль и 24 — в общем по проектам импортозамещения.