РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. С 21 по 27 марта на городских дорогах в Люберцах устранили более 400 ям, сообщил замглавы администрации округа Александр Сорокин на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период дорожными службами вывезено 1540 кубометров снега и 148 кубометров мусора. Также подрядными организациями заделаны 422 ямы общей площадью 633 кв. м», - сказал Сорокин.

Кроме того, с дорог за неделю убрали 220 кубометров смета.

По словам Сорокина, в работах по содержанию автодорог было задействовано 132 дорожных рабочих и 107 единиц техники.

В рамках зимнего содержания проводились работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановок.