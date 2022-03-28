РИАМО - 28 мар. Участок Московского скоростного диаметра (магистраль, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды – ред.) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара построили на 65%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Протяженность участка составляет 4,25 км, общая длина дорог – 11,7 км. В составе участка проектом предусмотрено строительство двух эстакад – через Батайскую и Батюнинскую улицы, подземного пешеходного перехода и подпорной стены для обеспечения сохранности подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, расположенной на возвышении в непосредственной близости от зоны строительства скоростного диаметра, ее возведение находится на завершающем этапе», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сегодня общестроительная готовность эстакады через Батюнинскую улицу оценивается в две трети.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг является – генподрядчиком и проектировщиком ряда участков московского скоростного диаметра) Юрий Кравцов добавил, что в рамках строительства диаметра уже завершается возведение эстакады через Батайскую улицу, а в подземном переходе в районе платформы МЦД-2 Курьяново ведутся пусконаладочные работы.

Помимо прочего, уже завершено возведение всех девяти опор 382-метровой эстакады через Батюнинскую улицу. Сейчас на эстакаде идет монтаж пролетного строения, установлена опалубка и ведется армирование для устройства плиты проезжей части.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль – Московский скоростной диаметр, его готовность оценивается в 62%.

Собянин отметил, что создание Московского скоростного диаметра позволит более быстро и комфортно добираться из одной части города в другую на автомобиле, минуя центр.