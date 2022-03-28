РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. С 21 по 27 марта в плановых работах на региональных дорогах на территории Люберец задействовали 37 единиц спецтехники и 47 рабочих, сообщил на еженедельном оперативном совещании эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Леонид Хоботов.

«В содержании и уборке автомобильных дорог за отчетный период было задействовано 47 дорожных рабочих и 37 единиц спецтехники», - сказал Хоботов.

Проводились плановые работы: уборка остановочных павильонов и посадочных площадок, вывоз мусора и очистка урн, ямочный ремонт, очистка прибордюрной части, в том числе от грязи и листвы вручную.