РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Спасатели Балашихи в ходе очередного рейда измерили толщину ледовой поверхности водоемов и провели разъяснительные беседы с любителями подледного лова. Жителей округа предупредили об опасности весеннего льда, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе профилактических рейдов спасатели продолжают следить за безопасностью на водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места и призывая всех жителей соблюдать правила безопасности на льду.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Щетинина, с первых дней зимы, когда лед только начал покрывать водоемы, работники региональной противопожарно-спасательной службы ежедневно проводят замеры толщины ледовой поверхности водных объектов и будут продолжать патрулирование, пока лед не сойдет полностью.

«Безусловно, с наступлением тепла он уже начал таять, но где-то этот процесс проходит быстрее, а где-то медленнее. Это зависит и от наличия течения, и от погодных условий, и от работы гидротехнических сооружений. Также лед очень быстро тает в местах стремнин, впадения ручьев, под мостами и у болотистых берегов», – сказал Щетинин.

Он добавил, что работники «Мособлпожспаса» регулярно проводят профилактические беседы с рыбаками и подрастающим поколением, напоминая правила безопасного поведения на льду водоемов, а также в период паводка, объясняют, почему нельзя просто так выходить на лед, какие признаки имеет хрупкая ледовая поверхность и как себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Мы с вами живем не на Севере, где очень низкие температуры, и люди точно знают, что лед промерз на 2 м и, безусловно, является безопасным. В Подмосковье ледовая обстановка иная: в одной части области толщина льда водоема может быть 15 см, а в другой – 45. Поэтому общего рецепта «здесь ходите, а здесь не ходите» – не существует», – подчеркнул Щетинин.

Данные мониторинга толщины льда, проведенного спасателями, передаются в специальные отделы муниципалитета, которые доводят информацию до жителей округов с помощью средств массовой информации. Главное, нужно понимать, что выход на ледовую поверхность всегда представляет опасность, но весной – это огромный риск для жизни.