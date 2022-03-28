РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В ЕДС ЖКХ Люберец, на порталы «Инцидент» и «Добродел» за минувшую неделю поступило более 300 обращений от жителей по вопросам благоустройства, сообщила на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации округа Елена Чиркова.

«За период с 21 по 27 марта посредством системы «Инцидент» поступило 28 обращений. Основная доля – по уборке территорий от мусора», – сказала Чиркова.

Она добавила, что на «Добродел» поступило 184 обращения. Большая часть вопросов связана с очисткой территорий от мусора управляющей компанией АО «ЛГЖТ».

В Единую диспетчерскую службу ЖКХ по вопросам благоустройства в Люберцах за минувшую неделю обратились 100 раз.