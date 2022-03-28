РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Детский сад на 250 мест планируют построить в поселке Новый подмосковного Красногорска в 2023 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком на проектирование и строительство объекта по итогам конкурса стало ООО «2Б Проект».

Согласно техзаданию, в новом здании детского сада будут предусмотрены просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, классы для развивающих занятий, медицинский блок с процедурной и кабинетами логопеда и психолога, пищеблок, а также административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, проведут благоустройство и озеленение.

Детский сад будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Его оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Новый объект образования будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.