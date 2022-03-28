РИАМО - 28 мар. Врачам Московской области удалось вылечить от коронавируса еще 416 пациентов. С начала пандемии заболевание смогли побороть уже 927 840 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе за прошедшие сутки был зарегистрирован 281 новый случай коронавируса. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 958 966.

За сутки умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 14 748 жителей региона.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Прививки в Подмосковье можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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