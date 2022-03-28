РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Около 550 кубометров снега и мусора вывезли с 21 по 27 марта с дворовых и общественных территорий Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Всего было привлечено 102 единицы спецтехники, 1096 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 550 кубометров снега и мусора», - сказала Чиркова.

Она добавила, что на территории округа всего 679 дворов, 527 детских игровых площадок и 437 спортивных площадок.