РИАМО - 28 мар. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 958 966 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки умерли 12 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Всего жертвами пандемии стали 14 748 жителей региона.



Также за сутки госпитализация в Подмосковье потребовалась 52 пациентам с коронавирусом, что на 16% меньше, чем днем ранее, когда в больницы региона доставили 62 человека с подтвержденным Covid-19.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В государственных поликлиниках и выездных пунктах вакцинации в Подмосковье привиться одним из отечественных препаратов можно бесплатно.

На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась, сняты основные ограничения. Так, в Подмосковье больше не требуется соблюдать масочный режим, смягчены антиковидные требования в школах и детских лагерях.

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