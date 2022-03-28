РИАМО - 28 мар. На прошлой неделе в Московской области были поставлены на кадастровый учет 3 жилых дома и 15 таунхаусов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Объекты расположены в 5 городских округах Подмосковья. Благодаря постановке новостроек на кадастровый учет, граждане смогут свободно распоряжаться своими квартирами и домами.

Наибольшее количество объектов поставили на учет в Домодедове – 13 таунхаусов в ЖК «Юсупово Лайф Парк»: 5 таунхаусов в Кленовом переулке, 5 – на Спартаковской улице и 3 – на Рассветной улице.

В городском округе Истра кадастровый номер был присвоен 2 таунхаусам на Английском бульваре. В Мытищах на учет поставили дом №7 на проспекте Астрахова.

Еще по одному дому поставили на кадастровый учет в Орехово-Зуевском городском округе на Новой улице и в Солнечногорске в жилом квартале «Бакеево Парк».