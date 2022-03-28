РИАМО - 28 мар. Президент РФ Владимир Путин дал поручение с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на жилье в новостройках, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, ставка по ипотеке будет увеличена до 12%,. При этом она все равно останется значительно ниже той, что установлена на рынке.

«Ставка все равно останется в 2 раза ниже рыночной», – заявил Путин на совещании с правительством.

Кроме того, будет увеличен предельный размер кредита. Правительство РФ предложило сохранить прежние условия программы семейной, дальневосточной и сельской ипотеки.

Разработкой изменений займутся Минфин и Центробанк, они будут действовать до 1 июля.

Корректировка условий льготной ипотеки обусловлена резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ. На эту меру регулятор был вынужден пойти из-за ограничительных мер, введенных западными странами в отношении России.