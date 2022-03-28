РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 мар. Ветеран труда Мария Тихонова из Щелкова обратилась в общественную приемную «Единой России» за помощью в записи к окулисту и невропатологу, такая помощь ветерану была оказана, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Кроме того, ветерану оказали помощь с транспортом - ее помогли довезти до поликлиники.

«Жители регулярно обращаются в общественную приемную с самыми разными вопросами, иногда их получается решить сразу, на приеме, дав устную консультацию, иногда необходимы дополнительные запросы в профильные ведомства или помощь сотрудников из других сфер», - сказала руководитель общественной приемной в Щелкове Светлана Бобрикова.

Чтобы записаться на прием или обратиться за помощью, необходимо звонить по телефону: 8(496)566-80-93 или писать на почту: priemnaya.2021@mail.ru. Для личного приема жителей Щелковская общественная приемная партии работает по вторникам с 10:00 до 14:00 и по четвергам с 14:00 до 18:00.