РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за прошедшую неделю составил 93%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль на оперативном совещании в понедельник.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 28 марта составил 93%, текущий – 87%, за предыдущие периоды – 6%», – сказала Мотыль.

Через системы ЕЦУР и «Добродел» с 21 по 27 марта поступило 5 обращений.