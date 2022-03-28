РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. С начала 2022 года в городском округе Люберцы отремонтировали 10 многоквартирных домов, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«Всего на 2022 год запланировано 135 домов. Уже выполнен ремонт по 10 многоквартирным домам, 29 домов находятся в работе», – сказал Караваев.

В рамках капремонта обновляют фасады, балконы, кровли, внутридомовые инженерные системы и заменяют лифтовое оборудование.

Караваев добавил, что узнать, вошел ли дом в список капремонта на 2022 год, можно на официальном сайте люберцы.рф.

В 12 многоквартирных домах в текущем году планируют заменить 37 лифтов. В настоящий момент в работе находятся 6 лифтов, 4 из них меняет АО «ЛГЖТ», 2 – «Содействие».

Кроме того, с начала года компания АО «ЛГЖТ» провела ремонт 12 подъездов. Всего запланировано отремонтировать 146 подъездов, сейчас у УК «ЛГЖТ» в работе находятся 46 подъездов, у «Содействия» – 27.