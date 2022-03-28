РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Штраф в 250 тыс. рублей получила управляющая компания «Сервис 24» за нарушение температурного режима горячей воды в многоквартирном доме №2 по улице Ситникова в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В феврале житель многоквартирного дома обратился в Госжилинспекцию с жалобой на нарушение температурного режима горячего водоснабжения. Он утверждал, что текущая из кранов его квартиры горячая вода «не соответствует нормам, а управляющая компания не предпринимает по этому поводу никаких мер».

Во время выездной проверки инспекторы произвели замер температуры горячей воды в квартире в точках водоразбора. Они установили, что она составила плюс 56,5 градуса, что почти на 4 градуса ниже минимального нормативного порога.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, проблему решили в установленные 10 дней. Мастера провели работы по улучшению циркуляции в системе ГВС дома, чтобы устранить моменты застоя теплоносителя, из-за которых вода доходила до потребителя в остывшем виде. Тем не менее, за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом организацию оштрафовали на 250 тыс. рублей.

«Правила предоставления коммунальных услуг определяют в качестве нормативного диапазон от 60 до 75 градусов. Более низкая температура дает возможность развития болезнетворных микроорганизмов, а более горячая вода может стать причиной ожога», - пояснила Федина.