РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Фасад дома №25 в 1-ом Панковском проезде в городском округе Люберцы утеплят 29 марта, сообщили «РИАМО в Люберцах» в Единой диспетчерской службе ЖКХ муниципалитета.

Ранее в Telegram-канале mylubertsy жители пожаловались на разрушение фасада жилого здания, которое произошло 27 марта.

«Сегодня начали восстановительные работы. Завтра будет бригада высотников, которые восстановят утепление фасада. Работы на гарантии, подрядчик исправит все за свой счет», - сообщили в ЕДС ЖКХ Люберец.