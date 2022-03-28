РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Свыше 2 тыс. вызовов обслужили бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске за неделю, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков в понедельник провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа.

«За неделю совершено 2090 выездов, из них 482 – к детям. Госпитализированы 557 пациентов», - сказал Нардит.

Он также добавил, что с коронавирусом было связано 93 выезда, 45 пациентов были доставлены в стационар.