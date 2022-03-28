РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. За минувшую неделю жители Люберец 20 раз обратились в ЕДС, администрацию, на портал «Добродел» и в систему «Инцидент» по вопросам уличного освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За предыдущий период поступило 20 обращений. Основная масса – это город Люберцы – 13 обращений, Красково – 3 обращения, Томилино – также 3 обращения и 1 обращение – Малаховка», – сказал Караваев.

По вопросам уличного освещения жителей просят обращаться в эксплуатирующую организацию ООО «СК Энергострой» по телефону: 8(915)479-84-47.