РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Более 50 юных жителей Балашихи в рамках открытого урока нарисовали мелками на главной площади в микрорайоне Железнодорожный символ мира - двух больших белых голубей с оливковыми ветвями, а надпись «ZА МИР» дополнительно подчеркнула смысл мероприятия, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Открытый урок по рисованию мелками прошел на главной площади микрорайона 26 марта. Пасмурная погода не смогла помешать участникам украсить площадь. После завершения основного рисунка дети с удовольствием продолжили рисовать – на свободных участках появились сердца с приятными посланиями для горожан.

Данная акция в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации на Украине, прошла в Балашихе уже во второй раз.