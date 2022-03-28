РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мар. В микрорайоне Востряково подмосковного Домодедова выездной прием администрации посетили более 50 человек с обращениями, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«(26 марта - ред.) в новом формате работали в микрорайоне Востряково. Проводили выездной прием всеми службами администрации и профильными ведомствами. В течение 3 часов приняли более 50 человек», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ, транспорта и благоустройства. Вопросы, которые не решаются одномоментно, взяты в дальнейшую проработку.

Формат выездной администрации оказался удобным для жителей. Такие встречи планируется проводить постоянно.

«Раз в месяц будем выезжать на разные территории. Кроме посещения этих встреч, каждый житель, у которого есть вопрос, может прийти на личный прием в администрацию округа или оставить обращение любым удобным способом», - добавил Ежокин.