РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец за прошедшую неделю обратились 3370 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«Основная масса обращений касалась начислений МособлЕИРЦ. По всем вопросам были даны разъяснения», - сказал Караваев.

По системе «Инцидент» обратились 25 раз. Большая часть вопросов связана с управляющими компаниями «Теплолюб» и «Самолет-Сервис».

«На «Добродел» обратились 50 раз. Основная масса обращений у нас поступила по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. Здесь вопрос был, например, по управляющей компании АО «ЛГЖТ» касаемо формирования задолженности на некоторых лицевых счетах», - сказал Караваев.

Кроме того, масса обращений связана с обслуживанием многоквартирных домов УК «Самолет-Сервис».