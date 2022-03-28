РИАМО - 28 мар. Военнослужащие ВДВ России совершили марш в Киевской области. Там они преодолели водную преграду и уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных сил, сообщает Газета.ru.

Видео марша опубликовало Минобороны России. Как заявили в министерстве, личный состав прошел через водную преграду и продолжил движение в назначенный район. Во время передвижения были обнаружены разведывательный и боевой беспилотники, по ним был открыт огонь.

Российские вооруженные силы 24 февраля начали проведение спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация Украины, а также защита жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ на проведение спецоперации США, страны ЕС и другие государства ввели санкции в отношении России.