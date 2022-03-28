РИАМО - 28 мар. В понедельник утром в Москве ожидается снег, который к концу дня превратится в дождь. Всего в столице может выпасть пятая часть от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, сопровождаемым обложными осадками с общим количеством до 7 мм, что соответствует пятой части месячной нормы», - сказал Тишковец в видео на своем YouTube-канале.

Синоптик добавил, что в первый день новой недели ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега, вечером снег может смешаться с дождем. В утренние часы вероятна метель с ухудшением видимости до 500-1000 м.

В Москве днем ожидается от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Плотный ветер юго-западных румбов будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.

Кроме того, произойдет экстремальное падение атмосферного давления до отметки 729 мм рт. ст.