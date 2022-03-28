РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мар. В Королеве сильный ветер сдул навес над контейнерной площадкой, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

27 марта в Королеве из-за сильного ветра пострадал навес над контейнерной площадкой на улице Сакко и Ванцетти. В этот день был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого достигали штормовых значений.

«Сильный порыв ветра просто снес этот навес, и он упал на кусты», - сказал житель.

Коммунальщики восстановили навес и убрали мусор вокруг.