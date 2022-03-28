РИАМО - 28 мар. Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мавзолей на Введенском кладбище был построен в середине XIX века. Его возвели в память о выдающемся военном, участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Кизмере», – прокомментировал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В мавзолее сохранился декор XIX века, в том числе мраморный барельеф с портретом Кизмера.

Емельянов добавил, что Мавзолей имеет значительную мемориальную и архитектурную ценность как памятник истории и культуры. Он уже включен в план работ по реставрации на 2022 год.

Мавзолей-часовня был построен в 1860-х годах. Сооружение выполнено из красного кирпича с куполом, круглым окном и фризом на фасаде из белых арок. Мраморный барельеф помещен внутри мавзолея. На стенах мавзолея располагаются беломраморные панели на которых описаны жизнь и достижения военачальника.

Кизмер Иван Иванович является участником кампании 1805–1807 годов, Отечественной войны 1812 года, а также Крымской войны 1853–1856 годов. Он происходил из дворян лютеранского вероисповедания Петербуржской губернии. Был награжден орденом Белого орла за отличное исполнение служебных обязанностей, а 25 октября 1855 года он был назначен первым московским комендантом и имел звание генерала от кавалерии.