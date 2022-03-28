РИАМО - 28 мар. В Москве вечером в понедельник ожидаются пробки до 7 баллов из 10 возможных. Основные затруднения возникнут на центральных улицах, Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На скорость движения могут повлиять строительные работы, которые идут на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах. Также к заторам на дорогах могут привести мелкие аварии и гололедица.

По центру города москвичам и гостям столицы рекомендуют передвигаться на метро, по вылетным магистралям с выделенными полосами - на наземном городском транспорте и такси.