РИАМО - 27 мар. В Пущине местного предпринимателя подозревают в вандализме и повреждении памятника воинам-интернационалистам, дело было передано в СК, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

25 марта в полицию городского округа Серпухов поступила информация о том, что неизвестный облил краской памятник Воинам-интернационалистам в Пущине. Этот монумент был установлен Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Также отделом дознания МУ МВД России «Серпуховское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

По решению прокурора уголовное дело изъято из органов МВД и передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Серпухову ГСУ СК России по региону. Два уголовных дела соединили в одно производство.

Найден подозреваемый в преступлении. Им оказался местный индивидуальный предприниматель 1976 года рождения. Мужчину допросили в качестве подозреваемого. Он признался в преступлении.

В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.