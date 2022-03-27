РИАМО - 27 мар. Теплая погода, характерная для апреля, вернется в Центральную Россию не раньше второй пятидневки второго месяца весны, сообщается на сайте «Метеовести».

Холодная и ненастная погода установилась в столичном регионе. Действует «желтый» уровень погодной из-за сильного ветра. На воскресенье был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого достигали штормовых значений.

Предстоящая рабочая неделя будет холодной. В ночь на понедельник столбики термометров местами опустятся до минус 10 градусов.

Также на неделе прогнозируются снег, мокрый снег и дождь.