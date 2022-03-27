РИАМО - 27 мар. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей, который произошел на блокпосту в Запорожье на Украине, сообщается на сайте СКР.

В воскресенье в Сети появилась информация о том, что 17 марта на блокпосту на выезде из города Запорожье украинские боевики расстреляли мирных жителей, которые пытались покинуть населенный пункт. При обстреле двое местных жителей погибли, еще трое были ранены.

Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ собрать и зафиксировать доказательства по данному инциденту, а также установить всех причастных к расстрелу мирных жителей лиц. Эта работа будет проведена, чтобы потом привлечь их к ответственности.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства. Западные страны отреагировали на действия России жесткими экономическими санкциями.