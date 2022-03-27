РИАМО - 27 мар. В воскресенье прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной в формате видеосвязи, очный формат назначен на 29-30 марта, сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал постоянную смену позиций Киева главной сложностью переговоров двух стран.