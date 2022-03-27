РИАМО - 27 мар. На сегодняшний день в Подмосковье работает 27 театров, 5 из которых – государственные, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что Московская область славится своим театральным творчеством, замечательными актерами, режиссерами, многие из которых получили широкую известность.

«Театр является важным фактором воспитания, сохранения культурных ценностей. Выражаю благодарность всем сотрудникам театров за плодотворную деятельность, пусть своими талантами радуют и народные коллективы, участники самодеятельных творческих объединений», - добавил Брынцалов.

В прошлом году в области вступил в силу принятый подмосковным парламентом закон «О театральной деятельности в Подмосковье». Этот документ направлен на развитие и поддержку данной сферы. Закон нужен, чтобы создать все условия, чтобы театры работали в нормативном поле, имели право на господдержку.

В 2021 году гостеатры региона посетили 311,2 тыс. зрителей. С 2017 года учреждения Московской области являются участниками проектов «Театры малых городов» и «Театр детям» федерального проекта «Культура малой Родины».

Финансирование проекта «Театр детям» в прошлом году составило 69,41 млн рублей, проекта «Театры малых городов» - 39,8 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» в 2021 году 16 муниципальных театров из 13 городских округов и 2 гостеатра приобрели оборудование для укрепления материально-технической базы и поставили 34 премьерных спектакля для детской и семейной аудитории.

В воскресенье отмечается Всемирный день театра. Его празднуют с 1961 года.