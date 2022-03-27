РИАМО - 27 мар. На сегодняшний день в Подмосковье работает 27 театров, 5 из которых – государственные, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что Московская область славится своим театральным творчеством, замечательными актерами, режиссерами, многие из которых получили широкую известность.
В прошлом году в области вступил в силу принятый подмосковным парламентом закон «О театральной деятельности в Подмосковье». Этот документ направлен на развитие и поддержку данной сферы. Закон нужен, чтобы создать все условия, чтобы театры работали в нормативном поле, имели право на господдержку.
В 2021 году гостеатры региона посетили 311,2 тыс. зрителей. С 2017 года учреждения Московской области являются участниками проектов «Театры малых городов» и «Театр детям» федерального проекта «Культура малой Родины».
Финансирование проекта «Театр детям» в прошлом году составило 69,41 млн рублей, проекта «Театры малых городов» - 39,8 млн рублей.
В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» в 2021 году 16 муниципальных театров из 13 городских округов и 2 гостеатра приобрели оборудование для укрепления материально-технической базы и поставили 34 премьерных спектакля для детской и семейной аудитории.
В воскресенье отмечается Всемирный день театра. Его празднуют с 1961 года.
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