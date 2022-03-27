РИАМО - 27 мар. В КСК «Измайлово» состоялись Всероссийские соревнования по конному спорту среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Представители Московской обалсти выиграли 7 медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковье на состязаниях представляли 15 всадников из различных конных клубов.

На соревнованиях по конкуру «С кавалетти на стиль», «С кавалетти в две фазы», а также на этапе кубка BabyBoom 2022 подмосковные спортсмены завоевали два золота, по одному серебру и бронзе. Бронзовая медаль - у самой юной участницы турнира Евгении Чулковой. Ей нет еще и 3 лет, а она уже сидит верхом и завоевывает награды.

На состязаниях по конкуру «С перепрыжкой», «На чистоту и резвость» и «Прыгай-беги» среди спортсменов от 7 до 16 лет подмосковные всадники выиграли полный комплект медалей: золото, серебро и бронза.

«Конным спортом я занимаюсь с 4 лет. Сегодня самым сложным на соревнованиях была именно перепрыжка и второй барьер. Я долго думала, как повернуть, но решила рискнуть и повернула среди барьеров», - сказала серебряный призер турнира, учащаяся средней школы №26 Балашихи, воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Белка» Варвара Степанова.

Она добавила, что ее главная мечта сейчас - пробиться в юношескую сборную России.

Подобные соревнования являются хорошей возможностью встретиться на одной площадке с сильнейшими всадниками РФ. На данном турнире было представлено 18 городов страны, в том числе приехали спортсмены с Северного и Южного Урала.