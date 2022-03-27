РИАМО - 27 мар. Порывы ветра в московских аэропортах в воскресенье были 18-21 м/с, также в городе ухудшалась видимость из-за метели, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во многих районах мегаполиса идет снег, местами метель, а порывы ветра достигают 15-18 м/с.

В 12 часов дня в аэропорту Шереметьево ветер усиливался до 18 м/с, во Внукове – до 20 м/с, в Домодедове – до 21 м/с. Видимость из-за метели местами была менее 1 км.

Москвичей призвали к осторожности в непогоду. При выходе на улицу нельзя отпускать маленьких детей одних. Также не рекомендуется парковать авто около деревьев и плохо закрепленных конструкций.

До вечера воскресенья непогода в мегаполисе сохранится. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.