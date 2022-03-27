РИАМО - 27 мар. После введения западными странами санкций в отношении России в магазинах сильно подорожал алкоголь. Однако эксперт при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев считает, что вскоре ситуация с ценами стабилизируется, а на рынке появятся новые игроки, сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал Игнатьев, сейчас алкогольный бизнес находится в турбулентном состоянии, при этом большинство спиртного производится в России. Также ситуация никак не скажется на рынке водки. Этот алкоголь полностью производится в России, а также уходит на экспорт.

«Не стоит паниковать и любителям пива. Оно тоже производится на территории нашей страны, несмотря на то, что этими предприятиями в 70% случаев владеют иностранные компании», — считает эксперт.

При этом менее позитивная ситуация с рынком вина. Половина винного рынка приходится на зарубежные страны, остальные на Крым и Грузию. Поставщики сейчас испытывают проблемы с логистикой.

Самая печальная ситуация складывается с виски и джином. Любителям этого напитка в России придется забыть о нем на неопределенное время.

«В страну обязательно придут и другие поставщики — например, из ЮАР. Мы сформируем новый алкогольный рынок, который точно не разочарует жителей нашей страны», — добавил Игнатьев.