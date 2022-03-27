РИАМО - 27 мар. С 1 апреля по 16 мая в Московской области пройдет конкурс проектов жителей региона по представлению бюджета. Подать заявки могут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Физлица могут представить свои проекты по номинациям «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан» и «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

В рамках конкурса для юрлиц представлены следующие номинации: «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан» и «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Для участия в конкурсе нужно представить в министерство экономики и финансов области заявку на участие на адрес электронной почты: ShatohinaLA@mosreg.ru. К письму следует приложить конкурсный проект, а также отдельный файл с конкретными предложениями по реализации проекта и практическому применению его результатов в рамках процедур бюджетного процесса.

Заявки начнут принимать в 09:00 1 апреля, а завершат прием в 18:00 16 мая.

Работы победителей конкурса будут направлены в Финансовый университет при правительстве РФ и для участия во втором туре федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Вопросы по конкурсу можно задавать через электронную почту: ShatohinaLA@mosreg.ru или по телефонам: +7 (498) 602-85-05 (доб. 48150, 48152).