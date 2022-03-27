РИАМО - 27 мар. Сейчас в столице подзарядить свой электромобиль можно на 80 ЭЗС, еще несколько десятков подключаются, сообщает пресс-служба столичного Дептрнаса.

На ЭЗС установлены разъемы европейского и американского типа. Подзарядить свой электрокар можно бесплатно.

Спрос на такие машины растет ежегодно. В прошлом месяце в РФ купили более 850 таких машин.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил стимулировать внедрение экологичного транспорта, который не загрязняет окружающую среду и не вредит здоровью жителей. Поэтому мы начали сотрудничать с российскими производителями электромобилей, а также продолжаем развивать зарядную инфраструктуру — оборудуем специальные хабы с быстрыми и медленными зарядками для электромобилей, устанавливаем зарядки для электробусов», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.