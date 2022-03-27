РИАМО - 27 мар. На предстоящей неделе в Московском регионе ожидается холодная погода с мокрым снегом и похолоданием до минус 10 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вся неделя будет в столичном регионе не по сезону холодная, ветреная, ненастная, с осадками в смешанной фазе», - рассказал Тишковец.

В ночь на понедельник ожидается минус 10 - минус 5 градусов. Днем временами пройдут осадки в виде снега, переходящего вечером в мокрый снег и дождь. Температура составит минус 2 - плюс 3 градуса. Порывистый юго-западный ветер 5-10 м/с.

Во вторник ночью ожидается минус 3 - плюс 2, пройдут кратковременные осадки, на дорогах гололедица. Днем кратковременные осадки продолжатся, будет минус 1 - плюс 4 градуса.

«В среду кратковременные заряды снега. Ночью похолодает до минус 7 - минус 2, днем около 0. В четверг ночью без осадков, минус 8 - минус 3. Днем кратковременный снег, мокрый снег, минус 1 - плюс 4», - сказал синоптик.

В пятницу и субботу в регионе продолжатся кратковременные осадки в виде снега. Ночью 0 - минус 5 градусов, днем минус 2 - плюс 3.