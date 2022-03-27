РИАМО - 27 мар. В копилке Подмосковья первые дипломы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Семь ребят победили, а также еще 43 стали призерами, сообщила вице-губернатор Московской обалсти Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что Святослав М. из городского округа Мытищи стал победителем по химии, Ксения К. из городского округа Дубна - по французскому языку.

«На олимпиаде по астрономии наша команда показала высший класс: 5 победителей и 33 призера. Это на 15 больше, чем в прошлом году!» - написала Каклюгина в своем Telegram-канале.

Так, на олимпиаде по астрономии победили Ярослав Е., Василий М. и Иван И. из Долгопрудного, Татьяна М. из Истры, Олег Ж. из Жуковского.

«Ребята, так держать! Вы большие молодцы! Ждем новых побед!» - заключила вице-губернатор.