РИАМО - 27 мар. Росгвардейцы проявляют стойкость и мужество, преданность служения Родине и российскому народу, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники имеющие специальные звания полиции и гражданский персонал Войск национальной гвардии Российской Федерации», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что Росгвардия решает важнейшие государственные задачи, которые направлены на обеспечение государственной и общественной безопасности, защиту прав и свобод людей.

«В настоящее время бойцы нацгвардии задействованы в проведении специальной военной операции на территории Украины. Проявляют стойкость и мужество, преданность служения Родине и российскому народу», - добавил спикер регионального парламента.

Он поблагодарил всех военнослужащих за добросовестное выполнение своих обязанностей и отметил, что для росгвардейцев служба стала не просто профессией, а настоящим призванием и делом всей жизни.

День войск нацгвардии России празднуется с 2017 года. Нацгвардия появилась в стране после преобразования внутренних войск МВД РФ. Девиз Росгвардии – «Всегда на страже».