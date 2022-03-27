РИАМО - 27 мар. Росгвардейцы проявляют стойкость и мужество, преданность служения Родине и российскому народу, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники имеющие специальные звания полиции и гражданский персонал Войск национальной гвардии Российской Федерации», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что Росгвардия решает важнейшие государственные задачи, которые направлены на обеспечение государственной и общественной безопасности, защиту прав и свобод людей.
Он поблагодарил всех военнослужащих за добросовестное выполнение своих обязанностей и отметил, что для росгвардейцев служба стала не просто профессией, а настоящим призванием и делом всей жизни.
День войск нацгвардии России празднуется с 2017 года. Нацгвардия появилась в стране после преобразования внутренних войск МВД РФ. Девиз Росгвардии – «Всегда на страже».
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