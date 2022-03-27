РИАМО - 27 мар. В воскресенье отмечают Всемирный день театра, его празднуют в Москве все жители, влюбленные в театральное искусство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве создавались первые отечественные труппы, самобытная театральная школа, дебютировали многие великие артисты. Горожане оставались преданными театру даже в самые тяжелые времена», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что столичное правительство понимает важность театров и помогает их развитию.

«Реставрируем исторические здания, строим новые, поддерживаем творческие коллективы грантами», - добавил мэр.

Также Собянин подчеркнул, что особенную роль в культурной жизни мегаполиса играет «Ночь театров». В акции принимают участие тысячи горожан разного возраста.